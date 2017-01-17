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17 января 48 просмотров

Директор оформил на себя потребительский кредит и выдал из него заем компании. По договору компания возвращает долг директору по частям и с процентами. Удерживать ли НДФЛ с этих сумм?

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отвечает:

Безопаснее удержать налог с процентов по займу.

Директор выдал процентный заем компании, поэтому его выгодой будут проценты. Именно с этого дохода компания удерживает налог по ставке 13 процентов (подп. 1 п. 1 ст. 208, ст. 224, п. 1, 2 ст. 226 НК РФ).

Перечислить удержанную сумму налога надо не позднее дня, в котором компания выплатила проценты работнику (п. 6 ст. 226 НК РФ). Если этого не сделать, то инспекция вправе оштрафовать компанию на 20 процентов от неуплаченной суммы (ст. 123 НК РФ).

Есть способ освободить проценты по займу от НДФЛ. Для этого в договоре займа с работником можно написать, что компания напрямую перечисляет проценты в банк, а сумма процентов по займу соответствует процентам по потребительскому кредиту сотрудника. В некоторых регионах компаниям удается доказать, что в таком случае у работника не возникает дохода (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.12.11 № А32-28298/2010).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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