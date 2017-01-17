Безопаснее удержать налог с процентов по займу.

Директор выдал процентный заем компании, поэтому его выгодой будут проценты. Именно с этого дохода компания удерживает налог по ставке 13 процентов (подп. 1 п. 1 ст. 208, ст. 224, п. 1, 2 ст. 226 НК РФ).

Перечислить удержанную сумму налога надо не позднее дня, в котором компания выплатила проценты работнику (п. 6 ст. 226 НК РФ). Если этого не сделать, то инспекция вправе оштрафовать компанию на 20 процентов от неуплаченной суммы (ст. 123 НК РФ).

Есть способ освободить проценты по займу от НДФЛ. Для этого в договоре займа с работником можно написать, что компания напрямую перечисляет проценты в банк, а сумма процентов по займу соответствует процентам по потребительскому кредиту сотрудника. В некоторых регионах компаниям удается доказать, что в таком случае у работника не возникает дохода (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.12.11 № А32-28298/2010).