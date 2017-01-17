В 6-НДФЛ за 2016 год укажите новый ОКВЭД ОК 029-2014. Такое правило действует не только для отчетов по форме 6-НДФЛ, но и для всех деклараций по итогам 2016 года, которые будете сдавать с 1 января 2017 года. Какие коды ОКВЭД указывать в уточненках, которые подадите с нового года, смотрите в рекомендации.

С 1 января 2017 года начинают действовать новые классификаторы ОКВЭД (п. 2 приказа Росстата от 20 ноября 2015 г. № 560). Поэтому во всех формах налоговой отчетности, которые вы будете сдавать после 31 декабря 2016 года, нужно указывать коды нового ОКВЭД. Даже если отчеты составлены за 2016 год.