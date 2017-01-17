Выплаченные пособия по-прежнему принимайте к зачету в счет уплаты страховых взносов или возмещайте из ФСС России. Но порядок действий будет другой. Сначала вы заявите расходы на выплату страхового обеспечения в новом расчете взносов, который подадите в ИФНС. Чтобы возмещать пособия в 2017 году, понадобится дополнительный документ – справка-расчет. Инспекторы сообщат данные о пособиях в ФСС России, и только после положительного решения фонда средства вернут. Пособия 2016 года лучше возместить сейчас – какие документы подать, читайте в рекомендации.

Выплаченные пособия за счет фонда можно будет с 2017 года зачесть в счет уплаты страховых взносов в ФСС России. Но механизм действий иной по сравнению с 2016 годом. Сначала вы заявите расходы на выплату страхового обеспечения в едином расчете в ИФНС России. Далее инспекторы сообщают данные в ФСС России. И уже фонд принимает решение – одобрять зачет или нет. Если вам откажут, причину уточните в фонде, ФНС России не будет участвовать в этих разбирательствах



