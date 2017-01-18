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18 января 43 просмотра

Поменяются ли правила выдачи чеков из-за онлайн-касс?

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отвечает:

Правила выдачи чеков из-за онлайн-касс поменяются. Покупатели смогут требовать чеки в электронном виде. Тогда продавец обязан выслать чек на электронную почту покупателя (если на кассе есть такая техническая возможность) или на его телефонный номер в виде СМС. В каких случаях организация может отказаться от ККТ, смотрите в рекомендации.

Применять контрольно-кассовую технику (ККТ) обязаны все те организации и предприниматели, которые ведут расчеты наличными или же принимают к оплате банковские карты. Данное правило работает, когда речь идет о следующем:

  • реализации товаров, оказании услуг и выполнении работ. При этом неважно, с кем происходят расчеты. Это могут быть просто граждане, предприниматели или представители организаций;
  • приеме ставок и выплате выигрыша в бизнесе азартных игр. То есть игорные заведения обязаны применять ККТ;
  • реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате лотерейного выигрыша.

Это следует из статьи 1.1пункта 1 статьи 1.2 Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ.

Важно! С 15 июля по 31 января 2017 года организации и предприниматели вправе регистрировать и применять онлайн-ККТ в добровольном порядке. А вот с 1 февраля 2017 года регистрировать будут только онлайн-ККТ. Обычные кассы, которые зарегистрированы до 1 февраля 2017 года, можно использовать до 1 июля 2017 года. При этом порядок эксплуатации старых касс остается прежним.

Подробнее о том, с какого момента надо применять онлайн-ККТ, см. таблицу.

Обязанность применять ККТ не зависит и от вида организации. К слову, некоммерческие организации (в т. ч. организации госсектора) должны использовать кассовые аппараты наравне со всеми. Тот факт, что деятельность не приносит прибыли, роли не играет (письмо ФНС России от 30 июля 2012 г. № АС-4-2/12617).

Правда, все же есть несколько исключений, когда применять ККТ не обязательно.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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