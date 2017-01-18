В годовой отчетности 6-НДФЛ декабрьская зарплата, выданная в декабре, отражается в разделе 1.

В раздел 1 расчета 6-НДФЛ за 2016 год включите сумму начисленной зарплаты за декабрь по строке 020. Исчисленный НДФЛ укажите по строке 040, а удержанный налог – по строке 070. Датой удержания налога будет 31 декабря 2016 года. Именно в этот день вы начислите зарплату и зачтете ее в счет ранее выплаченного аванса. Как заполнить раздел 2, читайте в рекомендации.

Если привести в расчете недостоверные сведения, то вас оштрафуют. Штраф за каждый расчет с недостоверными сведениями – 500 руб. Но если вы обнаружили ошибку и сдали уточненный расчет до того, как ее заметили налоговые инспекторы, санкций не будет (ст. 126.1 НК РФ).

Инспекторы могут предъявить штраф из-за любой ошибки в расчете по форме 6-НДФЛ. Неточность в кодах доходов и вычетов, суммовых показателях. Но в некоторых случаях инспекторы снижают штраф, сославшись на смягчающие обстоятельства (п. 1 ст. 112 НК РФ). Это случаи, когда налоговый агент из-за ошибки:

не занизил налог;

не создал неблагоприятных последствий для бюджета;

не нарушил права физических лиц.

ФНС России разъяснила это в письме от 9 августа 2016 г. № ГД-4-11/14515.

К ответственности могут привлечь не только организацию, но и ответственных сотрудников (например, руководителя). Должностному лицу грозит административный штраф от 300 до 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ).

Предприниматели, адвокаты, нотариусы к административной ответственности не привлекаются (ст. 15.3 КоАП РФ).