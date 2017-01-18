Лимит доходов для упрощенки — 150 млн руб. Законодатели еще раз повысили предельную величину доходов. Первый запланированный лимит был 120 млн руб. Индексировать новый лимит на коэффициент-дефлятор не нужно. Его величину планируют оставить до 2020 года. Какой лимит по стоимости основных средств с 2017 года, читайте в рекомендации.

По общему правилу применять упрощенку могут только те, у кого соблюдены следующие количественные и стоимостные ограничения:

Названные условия должны соблюдать как те, кто уже применяет упрощенку, так и те, кто только собирается перейти на этот режим (п. 4.1 ст. 346.13, п. 3 ст. 346.12 НК РФ).