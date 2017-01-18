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18 января 48 просмотров

Какой лимит доходов для упрощенки с 2017 года?

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отвечает:

Лимит доходов для упрощенки — 150 млн руб. Законодатели еще раз повысили предельную величину доходов. Первый запланированный лимит был 120 млн руб. Индексировать новый лимит на коэффициент-дефлятор не нужно. Его величину планируют оставить до 2020 года. Какой лимит по стоимости основных средств с 2017 года, читайте в рекомендации.

По общему правилу применять упрощенку могут только те, у кого соблюдены следующие количественные и стоимостные ограничения:

Названные условия должны соблюдать как те, кто уже применяет упрощенку, так и те, кто только собирается перейти на этот режим (п. 4.1 ст. 346.13п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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