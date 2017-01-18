Лимит доходов для упрощенки — 150 млн руб. Законодатели еще раз повысили предельную величину доходов. Первый запланированный лимит был 120 млн руб. Индексировать новый лимит на коэффициент-дефлятор не нужно. Его величину планируют оставить до 2020 года. Какой лимит по стоимости основных средств с 2017 года, читайте в рекомендации.
По общему правилу применять упрощенку могут только те, у кого соблюдены следующие количественные и стоимостные ограничения:
- размер полученного дохода не превышает установленный лимит (п. 2 ст. 346.12, п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ);
- средняя численность сотрудников за налоговый (отчетный) период не превышает 100 человек (подп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ);
- остаточная стоимость основных средств не превышает 150 000 000 руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).
Названные условия должны соблюдать как те, кто уже применяет упрощенку, так и те, кто только собирается перейти на этот режим (п. 4.1 ст. 346.13, п. 3 ст. 346.12 НК РФ).