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16 января 48 просмотров

Когда сдавать СЗВ-М за декабрь?

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отвечает:

Последний день, когда можно сдавать отчет за декабрь, – 16 января 2017 года. С 1 января уже действует новый срок отчетности: не позднее 15-го числа следующего месяца. Поэтому для подготовки СЗВ-М у вас будет на пять дней больше, чем раньше. Отчет по-прежнему сдавайте в свое отделение ПФР по месту учета. Какой год указывать в декабрьском отчете, если сдаете его в январе, смотрите в рекомендации.

По итогам каждого месяца все страхователи должны сдавать в Пенсионный фонд РФ сведения о сотрудниках. Сведения составляйте по форме СЗВ-М, утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 1 февраля 2016 г. № 83п.

Эта рекомендация поможет без ошибок заполнить новую форму и правильно определить, какую информацию о сотрудниках включать в отчет.

Сдавать форму СЗВ-М должны все работодатели, а именно:

  • организации (в т. ч. иностранные, работающие в России) и их обособленные подразделения;
  • предприниматели, а также адвокаты, частные детективы и нотариусы.

В форму нужно включать сведения обо всех сотрудниках, которые выполняют работу на основании трудовых или гражданско-правовых договоров. И неважно, вела организация фактическую деятельность или нет, были выплаты сотрудникам в отчетном месяце или нет. Подать форму СЗВ-М нужно в любом случае.

Это следует из положений пункта 2.2 статьи 11 Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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