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19 января 69 просмотров

Как заполнить СЗВ-М, если сотрудница недавно сменила фамилию?

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отвечает:

В СЗВ-М новая фамилия указывается в том случае, если на нее уже оформили СНИЛС. Если сотрудница сменила фамилию только в паспорте, а другие документы, в частности, пенсионное свидетельство, еще не поменяла, укажите старую фамилию. Подсказки, чтобы заполнить отчет, смотрите в рекомендации.

Если отчет СЗВ-М сдать позже срока, то страхователя оштрафуют. Размер штрафа – 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника.

Отчет СЗВ-М сдали своевременно, но указали в нем данные не по всем сотрудникам? Опять же компании выпишут штраф – 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника, которого не внесли в отчет.

Сдали вовремя, но в отчете неверные данные – тоже штраф. Размер тот же – 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника, по которому привели недостоверные данные (например, указали неверный ИНН).

Чтобы избежать штрафа, уточните СЗВ-М в течение двух недель с момента, когда получите протокол из ПФР. Это следует из части 4 статьи 17 Закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ. Подтверждают это и сотрудники ПФР в своих частных разъяснениях.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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