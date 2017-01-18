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№2
18 января 22 просмотра

В какие формы бухгалтерской отчетности для бюджетных и автономных образовательных учреждений внесли изменения?

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отвечает:

В отчетности, которую формируют на основании Инструкции № 33н, скорректировали справку о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах. В ней появилась новая строка 300, в которой отражают показатель по счету 40 «Активы в управляющих компаниях».

В отчете (ф. 0503721) теперь фиксируют выпадающие доходы, сведения по которым отражены в учете по подстатье 174 КОСГУ. Показатель надо включить в строку 080. В ней указывают данные по счетам 0 401 10 171, 0 401 10 172, 0 401 10 173, 0 401 10 174. Отдельной строки для показателя по подстатье 174 КОСГУ нет.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769) по КФО 3 составлять не нужно. Кроме того, из отчета исключили раздел 3, где бухгалтеры раскрывали аналитическую информацию по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. Привели в соответствие порядок, в котором формировали графы 5 и 7 сведений (ф. 0503769). Теперь в них надо отражать обороты по всей задолженности. Предусмотрено формирование итогов по кодам синтетических счетов.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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