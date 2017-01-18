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С некоторых выплат при увольнении безопаснее платить НДФЛ и взносы

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18 января 39 просмотров

Что нужно учесть при составлении сведений по форме 0503769?

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отвечает:

Задолженность на начало 2016 года фиксируют в графах 12–14 раздела 1 сведений (ф. 0503769).

Показатели отражают только по строкам «Итого по коду синтетического счета», независимо от того есть ли данные в графах 2–11. Обороты текущего года (графы 5–8) могут быть со знаком «минус», но только в том случае, если в течение 2016 года бухгалтер исправлял показатели по счетам задолженности методом «красное сторно». Тогда причину следует привести в текстовой части пояснительной записки.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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