Задолженность на начало 2016 года фиксируют в графах 12–14 раздела 1 сведений (ф. 0503769).

Показатели отражают только по строкам «Итого по коду синтетического счета», независимо от того есть ли данные в графах 2–11. Обороты текущего года (графы 5–8) могут быть со знаком «минус», но только в том случае, если в течение 2016 года бухгалтер исправлял показатели по счетам задолженности методом «красное сторно». Тогда причину следует привести в текстовой части пояснительной записки.

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