Какие положения Инструкции № 33н уточнили?

Отчеты (ф. 0503737 и ф. 0503723) внешне не изменились. Но чтобы исключить путаницу, уточнили, как в них указывать данные по возвратам субсидий и грантов прошлых лет. Эти суммы не фиксируют в разделах «Доходы» (ф. 0503737) и «Поступления» (ф. 0503723), а отражают по источникам в строках 592 (ф. 0503737) и 422 (ф. 0503723).

При формировании отчета по форме 0503723 в строки 501, 502 не нужно включать обороты по счету 0 201 22 000.

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