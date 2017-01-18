Наши сайты
6 номеров в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

Проверьте себя в налогах и учете

Подписка
6 номеров в подарок!
№2
18 января 18 просмотров

Какие положения Инструкции № 33н уточнили?

Формы по теме

отвечает:

Отчеты (ф. 0503737 и ф. 0503723) внешне не изменились. Но чтобы исключить путаницу, уточнили, как в них указывать данные по возвратам субсидий и грантов прошлых лет. Эти суммы не фиксируют в разделах «Доходы» (ф. 0503737) и «Поступления» (ф. 0503723), а отражают по источникам в строках 592 (ф. 0503737) и 422 (ф. 0503723). 

При формировании отчета по форме 0503723 в строки 501, 502 не нужно включать обороты по счету 0 201 22 000.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Какой код вы указали в поле 101 январской платежки по взносам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.