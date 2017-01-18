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18 января 13 просмотров

Компания – подрядчик (ООО). К каким расходам отнести генподрядные услуги – к прямым или косвенным? Как их учесть на счете 20 – как материальные расходы или как прочие?

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отвечает:

Генподрядные услуги учитывают в качестве материальных расходов. Это прямые расходы.

Такие услуги  непосредственно связаны с производственной деятельностью подрядчика. Отражают их как расходы на приобретение работ (услуг) производственного характера (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Перечень прямых расходов компания определяет самостоятельно в учетной политике. В статье 318 рекомендуется к прямым расходам из материальных затрат относить сырье, материалы и комплектующие (подп. 1, 4 п. 1 ст. 254 НК РФ). К косвенным – все иные расходы, за исключением внереализационных.

Глава 25 кодекса не содержит прямых положений, которые ограничивали бы компанию в выборе, какие расходы считать прямыми, какие косвенными. Однако выбор должен быть обоснованным (письмо Минфина от 19 мая 2014 г. № 03-03-РЗ/23603). Если отнести расходы к конкретной продукции невозможно, их распределяют. При этом используют экономически обоснованные показатели (постановление ФАС Центрального округа от 4 августа 2014 г. по делу № А36-4628/2013).

Таким образом, генподрядные услуги включают в прямые расходы (и в БУ, и в НУ). Отражают на счете 20 «Основное производство». Так как их можно непосредственно отнести к конкретному договору подряда.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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