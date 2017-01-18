В платежном поручении укажите ИНН и КПП налоговой инспекции. В поле «Получатель» внесите сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках – инспекции. Код бюджетной классификации должен начинаться с первых трех знаков «182», что соответствует коду Федеральной налоговой службы.

Начиная с 1 января 2017 года банки принимают платежки на перечисление страховых взносов только с указанием реквизитов налоговых инспекций. Об этом сообщила ФНС в письме от 1 декабря 2016 г. № ЗН-4-1/22860.