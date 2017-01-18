Ежедневно заполнять путевой лист не обязательно.

Путевой лист является основным оправдательным документом, по которому определяют расход топлива. Его оформляют на один день или срок, который не превышает одного месяца (п. 10 Порядка, утв. приказом Минтранса от 18 сентября 2008 г. № 152). Унифицированные формы утверждены постановлением Госкомстата от 28 ноября 1997 г. № 78. Минфин в письме от 30 ноября 2012 г. № 03-03-07/51 разъяснил, что обязательные требования к оформлению путевого листа действуют только для автотранспортных организаций. Нетранспортные компании могут разработать форму путевого листа самостоятельно. И оформить его на несколько дней, неделю или любой другой срок, не превышающий одного месяца.