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18 января 103 просмотра

У строительной компании есть свой автотранспорт – грузовой и легковой. Такого вида деятельности, как оказание транспортных услуг либо перевозка грузов, нет. Транспорт используем только для основного вида деятельности – строительства. Обязательно ли заполнять путевые листы ежедневно?

Формы по теме

отвечает:

Ежедневно заполнять путевой лист не обязательно.

Путевой лист является основным оправдательным документом, по которому определяют расход топлива. Его оформляют на один день или срок, который не превышает одного месяца (п. 10 Порядка, утв. приказом Минтранса от 18 сентября 2008 г. № 152). Унифицированные формы утверждены постановлением Госкомстата от 28 ноября 1997 г. № 78. Минфин в письме от 30 ноября 2012 г. № 03-03-07/51 разъяснил, что обязательные требования к оформлению путевого листа действуют только для автотранспортных организаций. Нетранспортные компании могут разработать форму путевого листа самостоятельно. И оформить его на несколько дней, неделю или любой другой срок, не превышающий одного месяца.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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