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18 января 24 просмотра

Сколько платить за работу в праздничные новогодние дни?

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отвечает:

Работу в праздники оплачивают не менее чем в двойном размере (ч. 1 ст. 153 ТК РФ).

Порядок для разных категорий работников такой:

  • сотрудникам на окладе праздничный день оплачивают сверх оклада в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки, если не превышена месячная норма рабочего времени. Если работник трудился сверх этой нормы – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
  • сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;
  • работникам, которым установлена дневная или часовая тарифная ставка, платят в размере не менее двойной ставки.

Оплатить работу в праздник можно и в большем размере. Компания может установить его самостоятельно в трудовом или коллективном договоре, локальном акте (ч. 2 ст. 153 ТК РФ).

При сменном графике за работу в праздник тоже платят в повышенном размере. Но отгул при этом не полагается, если сотрудник трудился в пределах месячной нормы рабочего времени.

Смену в нерабочий праздничный день оплачивают в двойном размере. Если рабочий день по графику выпал на праздник, надо включить его в норму рабочего времени. Отгул в этом случае не предоставляется (п. 1–3 разъяснения Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 8 августа 1966 г. № 13/П-21).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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