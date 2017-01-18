Компании, которые ремонтируют автомобили, вправе применять вмененку. Налог считают с физического показателя — количества сотрудников, занятых в деятельности (п. 3 ст. 346.29 НК РФ). Количество в каждом месяце определяют как среднюю численность работников за этот период (абз. 37 ст. 346.27 НК РФ). Для этого надо сложить число сотрудников за каждый день месяца и разделить полученную сумму на число календарных дней месяца (п. 78 Указаний, утв.приказом Росстата от 28.10.13 № 428).

При совмещении упрощенки и вмененки компании обязаны вести раздельный учет доходов и расходов (п. 8 ст. 346.18 НК РФ). В том числе надо разделить учет между видами деятельности работников, которые заняты ремонтом и другими видами деятельности. Кодекс не определяет, как организовать такой раздельный учет.

По мнению Минфина, сотрудников, занятых одновременно в двух видах деятельности, при определении физического показателя для ЕНВД нужно учесть как целые единицы (письмо от 23.11.12 № 03-11-06/3/80).