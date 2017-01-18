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18 января 27 просмотров

Компания продает автозапчасти и ремонтирует машины. Торговля на упрощенке, а ремонт на ЕНВД. Вмененный налог надо рассчитать с численности работников. Но главбух, кассир и другие работники обслуживают оба вида деятельности. Директор также руководит всей компанией. Надо ли учитывать этих работников при расчете ЕНВД?

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отвечает:

Компании, которые ремонтируют автомобили, вправе применять вмененку. Налог считают с физического показателя — количества сотрудников, занятых в деятельности (п. 3 ст. 346.29 НК РФ). Количество в каждом месяце определяют как среднюю численность работников за этот период (абз. 37 ст. 346.27 НК РФ). Для этого надо сложить число сотрудников за каждый день месяца и разделить полученную сумму на число календарных дней месяца (п. 78 Указаний, утв.приказом Росстата от 28.10.13 № 428).

При совмещении упрощенки и вмененки компании обязаны вести раздельный учет доходов и расходов (п. 8 ст. 346.18 НК РФ). В том числе надо разделить учет между видами деятельности работников, которые заняты ремонтом и другими видами деятельности. Кодекс не определяет, как организовать такой раздельный учет.

По мнению Минфина, сотрудников, занятых одновременно в двух видах деятельности, при определении физического показателя для ЕНВД нужно учесть как целые единицы (письмо от 23.11.12 № 03-11-06/3/80).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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