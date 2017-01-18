У банка, в котором у компании был открыт расчетный счет, в начале года отозвали лицензию. А теперь ввели процедуру банкротства. Суд назначил временную администрацию. На счете компании остались деньги, но она их вряд ли получит, так как долги банка превышают его активы. Вправе ли фирма списать сейчас зависшие суммы как безнадежную задолженность?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не вправе.
Безнадежным считается долг, по которому истек срок исковой давности или по которому обязательство было прекращено в силу закона (п. 2 ст. 266 НК РФ). Например, контрагент ликвидирован или судебный пристав подтвердил невозможность взыскания долга.
В данном случае банк еще не ликвидирован, а срок исковой давности не применяется, так как долг попал в реестр требований кредиторов при рассмотрении дела о банкротстве.
Если фирма не получит деньги во время конкурсного производства, списать дебиторскую задолженность можно только после ликвидации банка. А именно на момент исключения банка из ЕГРЮЛ (ст. 265, 266 НК РФ). С этим согласны и специалисты Минфина России (письмо от 04.03.13 № 03-03-06/1/6313).