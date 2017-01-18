Нет, не вправе.

Безнадежным считается долг, по которому истек срок исковой давности или по которому обязательство было прекращено в силу закона (п. 2 ст. 266 НК РФ). Например, контрагент ликвидирован или судебный пристав подтвердил невозможность взыскания долга.

В данном случае банк еще не ликвидирован, а срок исковой давности не применяется, так как долг попал в реестр требований кредиторов при рассмотрении дела о банкротстве.

Если фирма не получит деньги во время конкурсного производства, списать дебиторскую задолженность можно только после ликвидации банка. А именно на момент исключения банка из ЕГРЮЛ (ст. 265, 266 НК РФ). С этим согласны и специалисты Минфина России (письмо от 04.03.13 № 03-03-06/1/6313).