Компания приняла на работу нового сотрудника на должность инженера лифтовой диспетчерской связи и сигнализации. Можно ли в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки заполнить название должности сокращенно — «инженер ЛДСС»? В штатном расписании должность записана полностью. Но если так же делать запись в графе 3, то она займет полстраницы книжки сотрудника.
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Должность надо записать полностью, без сокращений.
Сколько места запись займет в трудовой, не важно. Наименование должности работодатель заполняет в соответствии со штатным расписанием (п. 3.1 Инструкции, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69). А в этом документе должность записана полностью.
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