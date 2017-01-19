Должность надо записать полностью, без сокращений.

Сколько места запись займет в трудовой, не важно. Наименование должности работодатель заполняет в соответствии со штатным расписанием (п. 3.1 Инструкции, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69). А в этом документе должность записана полностью.

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