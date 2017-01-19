Да, сведения об образовании надо внести в трудовую книжку независимо от должности сотрудника и требований должностной инструкции.

На титульном листе книжки надо записать «инженер». Не имеет значения, что сотрудник не работает по профессии. Записи об образовании компания вносит на основании диплома и других документов (п. 9 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225). Если работник получит дополнительное образование, сведения о нем также надо внести в книжку.

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