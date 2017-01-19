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19 января 28 просмотров

Компания принимает на работу подсобного рабочего. В должностной инструкции нет требований к уровню образования. У сотрудника есть высшее образование инженера. Но специальность никак не связана с его новой должностью. Надо ли заполнять на титульной странице трудовой графу «Образование»?

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отвечает:

Да, сведения об образовании надо внести в трудовую книжку независимо от должности сотрудника и требований должностной инструкции. 

На титульном листе книжки надо записать «инженер». Не имеет значения, что сотрудник не работает по профессии. Записи об образовании компания вносит на основании диплома и других документов (п. 9 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225). Если работник получит дополнительное образование, сведения о нем также надо внести в книжку.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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