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Ловушки в договоре подряда, из‑за которых налоговая начислит взносы

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19 января 31 просмотр

Компания на общей системе. Ее единственный учредитель внес безвозмездно деньги на счет, чтобы компания погасила очередной платеж по кредиту. Учитывать ли полученную сумму в доходах в налоговом и бухгалтерском учете?

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отвечает:

Деньги учитывать не нужно.

Учредитель владеет 100 процентами уставного капитала. Значит, деньги, полученные от него, не включаются в доходы (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, письмо Минфина России от 17.04.15 № 03-11-06/2/21943). Что касается бухгалтерского учета, то безвозмездная помощь участника также не увеличивает доходы (п. 2 ПБУ 9/99). Деньги, которые учредитель внес на расчетный счет, надо отразить по кредиту счета 83 «Добавочный капитал» (письма Минфина России от 27.11.14 № 07-01-06/60407, от 28.10.13 № 03-03-06/1/45463). На полученную сумму нужно сделать проводку:

Дебет 51 Кредит 83
— получена безвозмездная помощь от учредителя.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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