Деньги учитывать не нужно.

Учредитель владеет 100 процентами уставного капитала. Значит, деньги, полученные от него, не включаются в доходы (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, письмо Минфина России от 17.04.15 № 03-11-06/2/21943). Что касается бухгалтерского учета, то безвозмездная помощь участника также не увеличивает доходы (п. 2 ПБУ 9/99). Деньги, которые учредитель внес на расчетный счет, надо отразить по кредиту счета 83 «Добавочный капитал» (письма Минфина России от 27.11.14 № 07-01-06/60407, от 28.10.13 № 03-03-06/1/45463). На полученную сумму нужно сделать проводку:

Дебет 51 Кредит 83

— получена безвозмездная помощь от учредителя.