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Должна ли ваша компания встать на учет по взносам в налоговой

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19 января 27 просмотров

Учет у предпринимателя на вмененке. Он перевозит грузы. Транспорт для перевозок взял в лизинг. В прошлом году бизнесмен продал личный автомобиль, который в бизнесе не использовал. Сейчас инспекция требует заплатить НДС с этой операции. Обязан ли предприниматель это сделать?

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отвечает:

Бизнесмен не обязан платить НДС. А в ответ на требование можно сообщить, что предприниматель не использовал автомобиль в бизнесе.

Продажа автомобиля не относится к бизнесу на вмененке, поэтому такая операция облагается налогами на общей системе (письмо Минфина России от 18.07.12 № 03-11-06/3/50). В частности, нужно платить НДС, но только если предприниматель продает актив, который использовал в бизнесе. Продажа личного автомобиля не облагается НДС. Поэтому в ответ на требование стоит написать, что бизнесмен продал автомобиль как «физик». Это следует из договора. Если же инспекция будет спорить, то предприниматель в суде может доказать, что не обязан платить налог (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.06.15 № Ф07-3273/2015).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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