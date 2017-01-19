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С каких суточных платить теперь взносы

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19 января 18 просмотров

Компания на упрощенке. В собственности есть участок, с которого она платит земельный налог. В этом году оспорила в суде его кадастровую стоимость — снизила ее почти в два раза. Для этого оплатила услуги по оценке стоимости земли, судебную экспертизу и т. д. Вправе ли компания учесть такие расходы на упрощенке?

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отвечает:

Стоимость оценки и эспертизы учитывать рискованно. На проверке инспекторы наверняка снимут расходы.

Компания вправе оспорить кадастровую стоимость земли, если считает ее завышенной. Прежде чем подать иск в суд, надо обратиться к независимому оценщику. Он определит рыночную стоимость. Кроме того, к отчету оценщика потребуется приложить заключение саморегулируемой организации, в которой он состоит (ст. 24.18 Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ). Все эти услуги платные. Также перед подачей иска в суд надо заплатить госпошлину.

Компания на упрощенке вправе учитывать расходы, перечисленные в статье 346.16 НК РФ. Госпошлина есть в этом списке (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Значит, расходы на нее можно списать (письмо Минфина России от 19.12.14 № 03-11-06/2/65762). А что касается услуг экспертов, то такие расходы в кодексе не названы. В перечне расходов есть траты на обязательную оценку, которую компания провела при возникновении налогового спора (подп. 27 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Но этот пункт касается только оценки государственного или муниципального имущества (ст. 8 Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ).

В списке затрат есть судебные расходы (подп. 31 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Но к ним относится экспертиза, которую назначил суд. А фирма провела оценку до подачи иска. Как мы выяснили, в Минфине считают, что такие расходы на упрощенке учесть нельзя. Другая позиция приведет к спору с инспекторами, а судебная практика по этому вопросу не сложилась.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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