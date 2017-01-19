Оплатить надо из оклада.
Служебные поездки сотрудников с разъездным характером работы не считаются командировками (ст. 166 ТК РФ, письмо Роструда от 12.12.13 № 4209-ТЗ).
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Оплатить надо из оклада.
Служебные поездки сотрудников с разъездным характером работы не считаются командировками (ст. 166 ТК РФ, письмо Роструда от 12.12.13 № 4209-ТЗ).
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