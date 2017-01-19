Да, за каждый час работы с 22 до 6 часов утра (ст. 96 ТК РФ).
За каждый час ночью надо доплатить 20 процентов от оклада (постановление Правительства РФ от 22.07.08 № 554).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, за каждый час работы с 22 до 6 часов утра (ст. 96 ТК РФ).
За каждый час ночью надо доплатить 20 процентов от оклада (постановление Правительства РФ от 22.07.08 № 554).
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