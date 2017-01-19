Нет, удержать можно не более 50 процентов зарплаты.

Взыскать долги по налогам с «физиков» инспекторы могут двумя способами. Первый — обратиться к судебным приставам. Второй — направить исполнительный лист или судебный приказ работодателю. Такой вариант возможен, если сумма долга меньше 25 тыс. рублей (ст. 9 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ, п. 9 письма ФНС России от 21.10.15 № ГД-4-8/18401@). Компания, которая получила документ, будет удерживать долг из зарплаты работника. При каждой выдаче денег удержать можно максимум 50 процентов дохода (ст. 138 ТК РФ, ч. 2 ст. 99 закона № 229-ФЗ). В расчет надо брать заработок за вычетом НДФЛ.