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Ловушки в договоре подряда, из‑за которых налоговая начислит взносы

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19 января 22 просмотра

Пришел исполнительный лист на сотрудника. Инспекция взыскивает задолженность по личным налогам — 10 тыс. рублей. Сотрудник получает 15 тыс. рублей. Вправе ли компания удержать всю задолженность в одном месяце?

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отвечает:

Нет, удержать можно не более 50 процентов зарплаты.

Взыскать долги по налогам с «физиков» инспекторы могут двумя способами. Первый — обратиться к судебным приставам. Второй — направить исполнительный лист или судебный приказ работодателю. Такой вариант возможен, если сумма долга меньше 25 тыс. рублей (ст. 9 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ, п. 9 письма ФНС России от 21.10.15 № ГД-4-8/18401@). Компания, которая получила документ, будет удерживать долг из зарплаты работника. При каждой выдаче денег удержать можно максимум 50 процентов дохода (ст. 138 ТК РФ, ч. 2 ст. 99 закона № 229-ФЗ). В расчет надо брать заработок за вычетом НДФЛ.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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