Компания вправе не менять сведения о видах деятельности в ЕГРЮЛ.

При регистрации компания самостоятельно выбирает коды видов деятельности. Если у компании два бизнеса и больше, один из них должен быть основным. Информацию об основном и дополнительном видах деятельности компания записывает в листе И заявления о регистрации по форме Р11001 (утв. приказом ФНС России от 25.01.12 № ММВ-7-6/25@). Данные из заявления инспекторы переносят в ЕГРЮЛ (подп. «п» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ).

Если сведения, которые есть в государственном реестре, меняются, об этом надо сообщить в инспекцию в течение трех рабочих дней (п. 5 ст. 5 закона № 129-ФЗ). Сделать это нужно, если компания начала новый бизнес, данные о котором не внесла в ЕГРЮЛ. Для этого надо заполнить лист Н заявления по форме Р14001 (утв. приказом № ММВ-7-6/25@). Если дополнительный бизнес стал основным, изменять данные в ЕГРЮЛ не надо. Так же считают и опрошенные нами налоговики. Сообщать об изменениях также не потребуется, если организация совсем перестанет заниматься одним из видов деятельности.