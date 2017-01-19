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19 января 32 просмотра

Компания сдает в аренду офисы. По договору она не составляет акты оказанных услуг. Арендатор раз в квартал перечисляет плату за три месяца. Вправе ли она составлять счет-фактуру на услугу раз в квартал?

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отвечает:

Да, вправе.

Поставщик составляет счет-фактуру в течение пяти календарных дней с момента оказания услуги (п. 3 ст. 168 НК РФ). Как правило, этот срок отсчитывают с даты подписания акта (письмо Минфина России от 18.05.15 № 03-07-РЗ/28436). Но фирма каждый месяц не оформляет первичку. По длящимся услугам счета-фактуры можно оформлять ежемесячно (письма ФНС России от 19.06.13 № ЕД-4-3/11044@, Минфина России от 22.04.15 № 03-07-09/22983). В то же время налоговую базу по НДС считают только один раз в квартал. Счет-фактура нужен, чтобы начислить налог. А значит, не будет нарушений, если компания будет выставлять один документ в конце каждого квартала. Такую позицию уже давно поддерживают чиновники (письмо Минфина России от 25.06.08 № 07-05-06/142).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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