Достаточно заключить дополнительное соглашение.

Взносы за медицинскую страховку можно списать в расходы на оплату труда (п. 16 ст. 255 НК РФ). Дополнительное соглашение будет действовать всего семь месяцев, но основной договор заключен на полтора года. Поэтому можно будет учитывать взносы за новых сотрудников на основании соглашения.

Чтобы учесть расходы, в дополнительное соглашение нужно включить все существенные условия: о застрахованных работниках, характере страховых случаев, размере выплаты и сроке действия договора. Так же считают в Минфине (письмо от 26.10.15 № 03-03-06/61225).