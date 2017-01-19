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Восемь способов упростить бухучет

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19 января 19 просмотров

Компания заключила договор на добровольное медицинское страхование сроком на полтора года. Недавно приняла новых специалистов. Хочет включить их в программу страхования и учесть расходы на дополнительные взносы. Нужно заключать со страховщиком новый договор на год или достаточно оформить допсоглашние?

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отвечает:

Достаточно заключить дополнительное соглашение.

Взносы за медицинскую страховку можно списать в расходы на оплату труда (п. 16 ст. 255 НК РФ). Дополнительное соглашение будет действовать всего семь месяцев, но основной договор заключен на полтора года. Поэтому можно будет учитывать взносы за новых сотрудников на основании соглашения.

Чтобы учесть расходы, в дополнительное соглашение нужно включить все существенные условия: о застрахованных работниках, характере страховых случаев, размере выплаты и сроке действия договора. Так же считают в Минфине (письмо от 26.10.15 № 03-03-06/61225).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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