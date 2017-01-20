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20 января 13 просмотров

Компания не заплатила поставщику, а в декабре он присоединился к другой компании. Эта организация не собирается требовать с фирмы задолженность. Подтверждение о прощении задолженности перед поставщиком не получили. Включить ли просроченный долг в доходы?

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отвечает:

В таком случае учитывать доходы не надо.

Права и обязанности присоединенной компании переходят к новой (п. 2 ст. 58 ГК РФ). Поставщик вправе требовать долг даже после реорганизации. Признать доходы нужно, если контрагент простит долг. Он может направить вам письмо или оформить соглашение о прощении долга. Если такой документ вы не получите, а поставщик не потребует деньги, то признать доходы надо будет через три года, когда истечет срок давности (п. 18 ст. 250 НК РФ). Срок считают с даты, когда вы должны были оплатить поставку.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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