В таком случае учитывать доходы не надо.

Права и обязанности присоединенной компании переходят к новой (п. 2 ст. 58 ГК РФ). Поставщик вправе требовать долг даже после реорганизации. Признать доходы нужно, если контрагент простит долг. Он может направить вам письмо или оформить соглашение о прощении долга. Если такой документ вы не получите, а поставщик не потребует деньги, то признать доходы надо будет через три года, когда истечет срок давности (п. 18 ст. 250 НК РФ). Срок считают с даты, когда вы должны были оплатить поставку.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>