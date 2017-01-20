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20 января 15 просмотров

Компания производит бетон на арендованной базе. Ежедневно завозит щебень, цемент, песок. Грузовики компании разбили дорогу, поэтому она ее отремонтировала. Иначе к базе невозможно было проехать на легковых автомобилях. Вправе ли фирма учесть расходы на ремонт?

отвечает:

Мы считаем, что расходы можно списать, но споры не исключены.

Инспекторы на местах считают расходы на ремонт дорог общего пользования необоснованными. В то же время фима отремонтировала дорогу, так как это было необходимо для бизнеса. А значит, расходы обоснованы (постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.01.11 № КА-А40/17869–10, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.07.15 № А52-3102/2014).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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