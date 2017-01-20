Это рискованно.

На проверке инспекторы снимают такие расходы. Если компания готова спорить, то в защиту можно привести два аргумента. Во-первых, в перечне расходов есть траты на нормальные условия труда (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ). К ним можно отнести стоимость кухонного оборудования, в том числе кофемашины. Во-вторых, кофемашина нужна не только для обеспечения нормальных условий труда, но и для повышения репутации компании в глазах клиентов, которые приходят в офис. На практике судьи принимают такие аргументы (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.12 № А41-33151/11).

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