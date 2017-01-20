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Должна ли ваша компания встать на учет по взносам в налоговой

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20 января 19 просмотров

Компания купила в офис кофемашину за 425 тыс. рублей. Вправе ли она списать ее стоимость как расходы на улучшение условий труда?

отвечает:

Это рискованно.

На проверке инспекторы снимают такие расходы. Если компания готова спорить, то в защиту можно привести два аргумента. Во-первых, в перечне расходов есть траты на нормальные условия труда (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ). К ним можно отнести стоимость кухонного оборудования, в том числе кофемашины. Во-вторых, кофемашина нужна не только для обеспечения нормальных условий труда, но и для повышения репутации компании в глазах клиентов, которые приходят в офис. На практике судьи принимают такие аргументы (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.12 № А41-33151/11).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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