Со сделки надо заплатить только упрощенный налог.

Доходов у сотрудника не возникает, так как компания возместила ему лишь расходы на покупку техники в офис (ст. 41, 209 НК РФ).Часть расходов компания возместила заранее, но сотруднику не хватило аванса и он доплатил личные деньги за принтер. Работнику возместили только эти расходы, а сверх стоимости принтера недоплачивали. Значит, исчислять и удерживать НДФЛ не требуется.

Что касается упрощенки, то цену проданного товара надо включить в доходы. По общему правилу доходы учитывают на дату поступления выручки в кассу или на расчетный счет (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Но деньги компания не получала, поэтому выручку надо признать при фактической передаче товара в счет долга. С этим согласны и специалисты Минфина России (письмо от 24.11.14 № 03-11-11/59528).

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