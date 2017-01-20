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Учетная политика '2017 — какие формулировки изменить

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20 января 12 просмотров

Компания применяет упрощенку с объектом «доходы». Выдала деньги сотруднику под отчет на покупку принтера. Работник потратил больше, чем получил. Фирма договорилась с ним, что вместо денег передаст ему товар на сумму долга. Надо ли с этой сделки платить упрощенный налог и НДФЛ?

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отвечает:

Со сделки надо заплатить только упрощенный налог.

Доходов у сотрудника не возникает, так как компания возместила ему лишь расходы на покупку техники в офис (ст. 41, 209 НК РФ).Часть расходов компания возместила заранее, но сотруднику не хватило аванса и он доплатил личные деньги за принтер. Работнику возместили только эти расходы, а сверх стоимости принтера недоплачивали. Значит, исчислять и удерживать НДФЛ не требуется.

Что касается упрощенки, то цену проданного товара надо включить в доходы. По общему правилу доходы учитывают на дату поступления выручки в кассу или на расчетный счет (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Но деньги компания не получала, поэтому выручку надо признать при фактической передаче товара в счет долга. С этим согласны и специалисты Минфина России (письмо от 24.11.14 № 03-11-11/59528).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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