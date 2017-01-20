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20 января 19 просмотров

Компания продает товар за границу. По одной отгрузке истекает срок, когда надо подтвердить нулевую ставку. Документы не успеют собрать, поэтому заплатят 18 процентов. Как отразить эту операцию в декларации по НДС?

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отвечает:

Надо заполнить раздел 6 декларации.

Продажа за границу облагается НДС по ставке 0 процентов (подп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ). Ставку необходимо подтвердить в течение 180 календарных дней с даты вывоза товаров за рубеж. Для этого нужно подать в инспекцию контракт, таможенную декларацию и другие документы (ст. 165 НК РФ). Иначе потребуется заплатить НДС по ставке 10 или 18 процентов (п. 9 ст. 165 НК РФ).

Если организация не подтвердила нулевую ставку, то по окончании 180 дней она составляет счет-фактуру в единственном экземпляре с обычной ставкой налога. Его надо зарегистрировать в дополнительном листе книги продаж за период отгрузки (п. 22(1) приложения 5 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Эти данные затем надо отразить в приложении 1 к разделу 9 уточненки по НДС за квартал, в котором компания отгрузила товар. Одновременно в уточненке можно заявить вычеты. Для этого в дополнительном листе книги покупок за период отгрузки компания зарегистрирует счета-фактуры поставщиков. Вычеты нужно показать в приложении 1 к разделу 8 декларации.

В уточненке также надо заполнить раздел 6. В строке 020 отражают выручку. В строках 030 и 050 — исчисленный налог, в строках 040 и 060 — вычеты, а в строках 160 или 170 — разницу между исчисленным НДС и вычетами. Разница увеличивает или уменьшает итоговый НДС в разделе 1.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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