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20 января 16 просмотров

Компания приобрела автомобиль. Он может ездить на газе и бензине. Водитель использует бензин для прогрева автомобиля, а ездит на газе. Как в этом случае заполнять путевой лист?

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отвечает:

В путевом листе надо заполнить расход газа и бензина. Для этого можно изменить форму первички.

Расходы на топливо подтверждают путевые листы. Как правило, компании используют форму, утвержденную постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78. Но бланк рассчитан на автомобиль, который ездит только на одном топливе. Расходы на разогрев в нем не выделены. Поэтому компания вправе разработать свою форму.

В форму путевого листа нужно включить дату и номер документа, его название, сведения об автомобиле и водителе и другие обязательные реквизиты (ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ, приказ Минтранса России от 18.09.08 № 152). А затем добавить графы для записи расхода и бензина, и газа — по норме и по факту.

Нормы расхода на прогрев и поездку компания вправе определить самостоятельно. Для этого можно провести контрольные замеры каждого топлива, а полученные результаты отразить в акте о проведении контрольного заезда.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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