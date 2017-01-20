В путевом листе надо заполнить расход газа и бензина. Для этого можно изменить форму первички.

Расходы на топливо подтверждают путевые листы. Как правило, компании используют форму, утвержденную постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78. Но бланк рассчитан на автомобиль, который ездит только на одном топливе. Расходы на разогрев в нем не выделены. Поэтому компания вправе разработать свою форму.

В форму путевого листа нужно включить дату и номер документа, его название, сведения об автомобиле и водителе и другие обязательные реквизиты (ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ, приказ Минтранса России от 18.09.08 № 152). А затем добавить графы для записи расхода и бензина, и газа — по норме и по факту.

Нормы расхода на прогрев и поездку компания вправе определить самостоятельно. Для этого можно провести контрольные замеры каждого топлива, а полученные результаты отразить в акте о проведении контрольного заезда.