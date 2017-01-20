Надо взять у сотрудника заявление на возмещение расходов и детализацию со счета мобильного телефона.

Работник оплатил со своего мобильного телефона услугу, которую контрагент оказал компании. Деньги сотруднику заранее не выдавали. А значит, после оплаты у компании возникла задолженность перед работником. Расчеты с сотрудниками по прочим операциям отражают на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». В бухучете надо сделать следующие записи:

Дебет 44 Кредит 60

— отражены расходы на рекламу в интернете;

Дебет 60 Кредит 73

— погашена задолженность перед поставщиком со счета мобильного телефона сотрудника организации;

Дебет 73 Кредит 50, 51

— компания возместила сотруднику потраченные деньги.

Чтобы компенсировать работнику потраченные деньги, у него стоит взять заявление о возмещении расходов. К нему работник должен приложить детализацию со счета мобильного телефона. Этот документ подтвердит оплату.