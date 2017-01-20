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Можно выставлять меньше счетов‑фактур на авансы

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20 января 28 просмотров

Компания разместила рекламу в интернете. Чтобы оплатить услугу, работник со своего телефона отправил сообщение на короткий номер. Фирма возместила сотруднику затраты. Затем получила от контрагента договор, акт и счет-фактуру на оказанную услугу. Списала расходы. Чем подтвердить факт оплаты и как отразить операцию в бухучете?

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отвечает:

Надо взять у сотрудника заявление на возмещение расходов и детализацию со счета мобильного телефона.

Работник оплатил со своего мобильного телефона услугу, которую контрагент оказал компании. Деньги сотруднику заранее не выдавали. А значит, после оплаты у  компании возникла задолженность перед работником. Расчеты с сотрудниками по прочим операциям отражают на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». В бухучете надо сделать следующие записи:

Дебет 44 Кредит 60
— отражены расходы на рекламу в интернете;

Дебет 60 Кредит 73
— погашена задолженность перед поставщиком со счета мобильного телефона сотрудника организации;

Дебет 73 Кредит 50, 51
— компания возместила сотруднику потраченные деньги.

Чтобы компенсировать работнику потраченные деньги, у него стоит взять заявление о возмещении расходов. К нему работник должен приложить детализацию со счета мобильного телефона. Этот документ подтвердит оплату.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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