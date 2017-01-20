Надо заплатить НДС и налог на прибыль.

Продажа недвижимости не подпадает под вмененку (письмо Минфина России от 25.08.14 № 03-11-11/42293). Поэтому с такой реализации потребуется заплатить налоги по общей системе: налог на прибыль и НДС. В договоре с «физиком» не выделили НДС, но от его уплаты это не освобождает. Считается, что НДС уже включен в сумму контракта (п. 17 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.14 № 33). Рассчитать НДС надо по ставке 18/118.

Что касается налога на прибыль, то его надо заплатить с цены сделки за минусом НДС. Доходы фирма не уменьшает, так как остаточная стоимость здания равна нулю (подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ).