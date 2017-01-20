Наши сайты
6 номеров в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

Делайте в учете новые проводки

Подписка
6 номеров в подарок!
№2
20 января 18 просмотров

Компания задержала сотрудникам зарплату за октябрь 2016 года. Выплатила только в декабре вместе с процентами. Вправе ли она списать в расходы компенсацию за просрочку?

Формы по теме

отвечает:

Мы считаем, что вправе, но доказать это получится только в суде.

Компания выплачивает сотрудникам компенсацию, если перечислила зарплату с опозданием (ст. 236 ТК РФ). По мнению Минфина, такие выплаты не учитывают при расчете налога на прибыль (письмо от 31.10.11 № 03-03-06/2/164). Компенсация не зависит от режима работы или условий труда, поэтому ее нельзя учесть как расходы на оплату труда. Списать компенсацию как штраф компания также не вправе, так как в подпункте 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ речь идет о санкциях в рамках гражданско-правовых отношений, а не трудовых.

Защитить расходы получится только в суде. Аргументы следующие. Компания начисляет компенсацию из-за нарушения срока выдачи зарплаты. То есть она фактически является штрафом за нарушение договорных обязательств. Компании выигрывают споры в суде (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 30.08.10 № А55-35672/2009).

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Про налоговые споры. Новый опрос для бухгалтеров

Ваша компания участвовала в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

Вы как бухгалтер участвовали в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.