Мы считаем, что вправе, но доказать это получится только в суде.

Компания выплачивает сотрудникам компенсацию, если перечислила зарплату с опозданием (ст. 236 ТК РФ). По мнению Минфина, такие выплаты не учитывают при расчете налога на прибыль (письмо от 31.10.11 № 03-03-06/2/164). Компенсация не зависит от режима работы или условий труда, поэтому ее нельзя учесть как расходы на оплату труда. Списать компенсацию как штраф компания также не вправе, так как в подпункте 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ речь идет о санкциях в рамках гражданско-правовых отношений, а не трудовых.

Защитить расходы получится только в суде. Аргументы следующие. Компания начисляет компенсацию из-за нарушения срока выдачи зарплаты. То есть она фактически является штрафом за нарушение договорных обязательств. Компании выигрывают споры в суде (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 30.08.10 № А55-35672/2009).