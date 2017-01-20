Платить сбор должны владельцы грузовиков. Это могут быть собственники или арендаторы, которые владеют автомобилем на законном основании.

По правилам до начала движения владельцы грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн должны внести плату за возмещение вреда дорогам. Она составляет 1,53 рубля за 1 км пути (п. 7 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 14.06.13 № 504).

Владельцами являются не только собственники, но и арендаторы имущества. Они владеют и пользуются автомобилем на основании договора аренды (ст. 632, 642 ГК РФ). Если фактическим владельцем машины становится арендатор, то и дорожный сбор он платит сам. Это нам подтвердил оператор «РТ-Инвест Транспортный Системы», который взимает плату за возмещение вреда автодорогам. Поэтому в договоре аренды стоит записать, что арендатор обязуется оплачивать все сборы за проезд по федеральным трассам, установленные законодательством.