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20 января 12 просмотров

Компания купила два грузовика массой более 12 тонн. Один из них сдают в аренду. А другой используют в своей деятельности. Кто должен платить дорожный сбор с арендованной машины?

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отвечает:

Платить сбор должны владельцы грузовиков. Это могут быть собственники или арендаторы, которые владеют автомобилем на законном основании.

По правилам до начала движения владельцы грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн должны внести плату за возмещение вреда дорогам. Она составляет 1,53 рубля за 1 км пути (п. 7 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 14.06.13 № 504).

Владельцами являются не только собственники, но и арендаторы имущества. Они владеют и пользуются автомобилем на основании договора аренды (ст. 632, 642 ГК РФ). Если фактическим владельцем машины становится арендатор, то и дорожный сбор он платит сам. Это нам подтвердил оператор «РТ-Инвест Транспортный Системы», который взимает плату за возмещение вреда автодорогам. Поэтому в договоре аренды стоит записать, что арендатор обязуется оплачивать все сборы за проезд по федеральным трассам, установленные законодательством.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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