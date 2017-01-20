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С некоторых выплат при увольнении безопаснее платить НДФЛ и взносы

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20 января 14 просмотров

В июле сотрудник принес больничный на 60 дней. А в ноябре еще один листок на 91 день в продолжение предыдущего. Всего сотрудник болел пять месяцев. Вправе ли фирма оплатить ему пособие за все дни?

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отвечает:

Да, вправе.

Компания оплачивает сотрудникам пособие за весь период, который записан в больничных листках (ч. 1 ст. 6 закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Из этого правила есть всего два исключения. Компания не вправе оплачивать больничный более четырех месяцев подряд сотрудникам-инвалидам. А работникам, принятым по срочному трудовому договору на период до шести месяцев, можно оплатить не более 75 дней (ч. 3, 4 ст. 6 закона № 255-ФЗ).

Если второй больничный лист продолжает первый, то компания оплачивает за свой счет только первые три дня болезни работника (п. 1 ч. 2 ст. 3 закона № 255-ФЗ). Если же первый больничный закрыт и в нем записано, что сотрудник готов приступить к работе, значит, наступил новый страховой случай. И компания оплачивает первые три дня пособия по каждому больничному листу. Это подтверждают в фонде (письмо ФСС РФ от 25.06.12 № 15-03-11/12–6225).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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