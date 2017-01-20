Да, вправе.

Компания оплачивает сотрудникам пособие за весь период, который записан в больничных листках (ч. 1 ст. 6 закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Из этого правила есть всего два исключения. Компания не вправе оплачивать больничный более четырех месяцев подряд сотрудникам-инвалидам. А работникам, принятым по срочному трудовому договору на период до шести месяцев, можно оплатить не более 75 дней (ч. 3, 4 ст. 6 закона № 255-ФЗ).

Если второй больничный лист продолжает первый, то компания оплачивает за свой счет только первые три дня болезни работника (п. 1 ч. 2 ст. 3 закона № 255-ФЗ). Если же первый больничный закрыт и в нем записано, что сотрудник готов приступить к работе, значит, наступил новый страховой случай. И компания оплачивает первые три дня пособия по каждому больничному листу. Это подтверждают в фонде (письмо ФСС РФ от 25.06.12 № 15-03-11/12–6225).