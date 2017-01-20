Удерживать налог не нужно, если компания не может определить доход каждого сотрудника.

Экономическую выгоду, которую сотрудники получают в натуральной форме, надо включить в доходы. Но, чтобы правильно рассчитать налог, эту выгоду нужно оценить и документально подтвердить, какую сумму получил каждый работник (ст. 41, подп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ). Корпоративный праздник включает в себя питание сотрудников, а также развлекательную программу — концерт, просмотр кинофильма и т. п. Участвуя в этих мероприятиях, сотрудники тоже получают доходы в натуральной форме.

Для расчета НДФЛ нужно учитывать не только расходы на проведение праздника, но и степень участия в нем каждого сотрудника. А на практике персонифицировать такие доходы на корпоративе почти невозможно. Если не ясно, какой доход получил каждый работник, то у компании нет оснований удерживать НДФЛ (письмо Минфина России от 14.08.13 № 03-04-06/33039).