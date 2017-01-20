Да, можно.
Трудовое законодательство обязывает организации создавать нормальные условия труда для работников (ст. 22, 163, 223, 224 ТК РФ). К таким мероприятиям относится приобретение и монтаж установок для обеспечения сотрудников питьевой водой (ст. 226 ТК РФ, п. 18 приказа Минздравсоцразвития России от 01.03.12 № 181н). Поэтому стоимость кулеров и воды можно списать как расходы на обеспечение нормальных условий труда. Компании потребуются первичные документы, подтверждающие покупку (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ, письмо Минфина России от 16.11.15 № 03-03-06/1/65965).