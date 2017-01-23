Можно.

Если инспекторы прислали требование, не обязательно сдавать бумажные копии документов. Можно отсканировать первичку и отправить ее через интернет. Налоговики не против (письмо ФНС России от 23.11.15 № ЕД-4-2/20421). Кстати, у счетов-фактур, накладных и некоторых других документов есть утвержденный электронный формат. Список приведен в приказе ФНС России от 29.06.12 № ММВ-7-6/465@. Такие документы можно сдать в инспекцию по электронке.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>