Нельзя.

Вычет НДС с перечисленного аванса нельзя заявить до поступления счета-фактуры от поставщика (п. 9 ст. 172 НК). Например, нельзя заявить вычет за прошлый квартал, если компания получила авансовый счет-фактуру только в текущем. Из этого правила есть только одно исключение — заявить вычет можно по запоздалому отгрузочному счету-фактуре, который поступил в следующем квартале, но до срока сдачи декларации (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

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