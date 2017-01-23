Так делать опасно.

Рискованно списывать дебиторку как безнадежную, если компания приобрела ее по договору цессии. В Минфине считают, что дальнейшая реализация долга относится к финансовым услугам (письмо от 20.10.15 № 03-03-06/1/60050). А значит, расходы можно списать только после оказания этих услуг — дальнейшей продажи дебиторки. Защитить затраты получается только в суде (постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.07.15 № 08АП-5468/2015).

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