Право на детский вычет не зависит от того, учится ребенок платно или на бюджетной основе (письмо Минфина России от 02.10.15 № 03-04-05/56445). Главное, чтобы форма обучения была очной, а доходы работника не превышали 350 тыс. рублей. Вычет можно предоставить до конца года, в котором ребенку исполнится 24 года. Если студент получит диплом раньше, сотрудник теряет право на вычет с месяца, следующего за окончанием учебы.

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