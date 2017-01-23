Да, вправе.
Хотя магазин находится в офисном помещении, компания фактически торгует в розницу (ст. 346.27 НК РФ).
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе.
Хотя магазин находится в офисном помещении, компания фактически торгует в розницу (ст. 346.27 НК РФ).
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