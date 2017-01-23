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23 января 26 просмотров

Компания платитЕНВД по грузоперевозкам. Инспекторы проводят выездную проверку и требуют представить документы, подтверждающие право на вмененку. Налоговики запросили заявление о постановке на учет, но у компании его нет. Какими еще документами можно подтвердить проверяющим право на данный спецрежим?

Формы по теме

отвечает:

Можно представить уведомление о постановке на учет.

Инспекция должна выдать его в ответ на заявление по форме ЕНВД-1 (п. 3 ст. 346.28 НК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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