Можно представить уведомление о постановке на учет.
Инспекция должна выдать его в ответ на заявление по форме ЕНВД-1 (п. 3 ст. 346.28 НК РФ).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Можно представить уведомление о постановке на учет.
Инспекция должна выдать его в ответ на заявление по форме ЕНВД-1 (п. 3 ст. 346.28 НК РФ).
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