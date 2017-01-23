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Опасные заблуждения бухгалтеров об учетной политике

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23 января 19 просмотров

Надо срочно погасить долги перед поставщиками. Компания хочет взять заем в сумме 1 млн рублей у индивидуального предпринимателя под 20 процентов годовых. Этот бизнесмен брат директора компании. В какой сумме можно списать проценты по договору? Если фирма не погасим проценты, надо ли включать их в доходы?

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отвечает:

Мы считаем, что списать проценты можно полностью. Если фирма их не погасит в течение трех лет или бизнесмен простит долг, надо учесть доходы.

Размер процентов по займу может быть любым — стороны устанавливают его в контракте (п. 1 ст. 809 ГК РФ). В налоговом учете компания вправе списать в расходы фактически начисленные проценты (ст. 269 НК РФ). Исключение составляют только контролируемые сделки. Как правило, это договоры между зависимыми организациями и «физиками» (сумма доходов и расходов по которым превышает 1 млрд рублей). Компания и близкие родственники ее директора не названы в перечне взаимозависимых (п. 2 ст. 105.1 НК РФ). Кроме того, доходы по займу не превышают 1 млрд рублей. А значит, можно списать все проценты

Что касается неоплаченных процентов, то отразить доходы потребуется в двух случаях: предприниматель простит задолженность или истечет срок исковой давности. Причем срок надо считать отдельно по процентам, начисленным за каждый день пользования займом (п. 25 постановления Пленума ВС РФ от 29.09.15 № 43).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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