Мы считаем, что списать проценты можно полностью. Если фирма их не погасит в течение трех лет или бизнесмен простит долг, надо учесть доходы.

Размер процентов по займу может быть любым — стороны устанавливают его в контракте (п. 1 ст. 809 ГК РФ). В налоговом учете компания вправе списать в расходы фактически начисленные проценты (ст. 269 НК РФ). Исключение составляют только контролируемые сделки. Как правило, это договоры между зависимыми организациями и «физиками» (сумма доходов и расходов по которым превышает 1 млрд рублей). Компания и близкие родственники ее директора не названы в перечне взаимозависимых (п. 2 ст. 105.1 НК РФ). Кроме того, доходы по займу не превышают 1 млрд рублей. А значит, можно списать все проценты

Что касается неоплаченных процентов, то отразить доходы потребуется в двух случаях: предприниматель простит задолженность или истечет срок исковой давности. Причем срок надо считать отдельно по процентам, начисленным за каждый день пользования займом (п. 25 постановления Пленума ВС РФ от 29.09.15 № 43).