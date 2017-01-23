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23 января 24 просмотра

Налоговики почти два месяца проводят в компании выездную проверку. На днях сообщили, что будут продлевать сроки ревизии до шести месяцев, так как у фирмы слишком большой ассортимент продукции. Разветвленной сети филиалов у нее нет, и крупнейшим налогоплательщиком она не является. Вправе ли инспекторы продлить проверку на таком основании?

отвечает:

Мы считаем, что этих оснований недостаточно для продления проверки.

Выездная проверка длится не более двух месяцев. Этот срок налоговики вправе продлить до шести месяцев (п. 6 ст. 89 НК РФ). Но для этого инспекторам нужны веские основания.

Инспекторы вправе перенести срок окончания проверки, если проводят ревизию у крупнейших налогоплательщиков, получили от следователей информацию о нарушениях законодательства, у компании несколько обособленных подразделений и т. д. Все основания перечислены в пункте 2 приложения 4 к приказу ФНС России от 08.05.15 № ММВ-7-2/189@. Большой ассортимент продукции не перечислен среди оснований для продления срока ревизии. С такой позицией соглашаются и судьи (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.09.15 № Ф07-7311/2015).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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