Мы считаем, что этих оснований недостаточно для продления проверки.

Выездная проверка длится не более двух месяцев. Этот срок налоговики вправе продлить до шести месяцев (п. 6 ст. 89 НК РФ). Но для этого инспекторам нужны веские основания.

Инспекторы вправе перенести срок окончания проверки, если проводят ревизию у крупнейших налогоплательщиков, получили от следователей информацию о нарушениях законодательства, у компании несколько обособленных подразделений и т. д. Все основания перечислены в пункте 2 приложения 4 к приказу ФНС России от 08.05.15 № ММВ-7-2/189@. Большой ассортимент продукции не перечислен среди оснований для продления срока ревизии. С такой позицией соглашаются и судьи (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.09.15 № Ф07-7311/2015).