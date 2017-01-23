Мы считаем, что страховка не облагается НДФЛ и взносами. Но не исключены споры с ИФНС и фондами.

Добровольная страховка не названа в перечне доходов, которые освобождены от НДФЛ (ст. 217 НК РФ). Поэтому в Минфине считают, что со стоимости страховки надо удержать налог (письмо от 13.11.14 № 03-03-06/1/57298). В то же время в налоговой базе по НДФЛ не учитывают взносы по договорам добровольного личного страхования (п. 3 ст. 213 НК РФ). Страхование от несчастных случаев как раз относится к таким договорам (ст. 927, 934 ГК РФ). Поэтому компенсация таких расходов не облагается НДФЛ. Раньше чиновники придерживались именно такой позиции (письмо Минфина России от 17.12.10 № 03-04-06/6–311). Так же считают и судьи (определение ВАС РФ от 26.04.10 № ВАС-4140/10).